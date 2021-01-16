Журналистка задела тех, кто не может позволить себе одеваться как селебрити.
Ксения Собчак попыталась поиронизировать, однако её шутка пришлась не по вкусу фолловерам.
Светская львица опубликовала в сторис Instagram снимок в автомобиле.
"Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда ооочень приятно", — подписала фото Ксения Анатольевна.
Интернет-пользователи в штыки восприняли неосторожное высказывание журналистки.
"Ксения Анатольевна снизошла до смертных. Надо же, в пуховичок и толстовку оделась", — отреагировали подписчики на её обидные слова.
"Ну, конечно, когда ты ходишь в брендовых платьях, в пуховике чувствуешь себя плебеем", — отметили фолловеры.
"Эй, мадам, поосторожнее со словами. Как чмо, в вашем понимании, сейчас ходит половина России", — объяснили в Сети звезде, которой не удалось стать ближе к народу.
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