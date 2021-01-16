Слова Собчак про чмо в пуховичке вызвали гнев подписчиков

Журналистка задела тех, кто не может позволить себе одеваться как селебрити.

Ксения Собчак попыталась поиронизировать, однако её шутка пришлась не по вкусу фолловерам.

Светская львица опубликовала в сторис Instagram снимок в автомобиле.

"Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда ооочень приятно", — подписала фото Ксения Анатольевна.

Интернет-пользователи в штыки восприняли неосторожное высказывание журналистки.