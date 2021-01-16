Мягкая пропаганда: Литва собирается запретить Киркорову въезд в страну

Персонами нон грата в Литве могут стать Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уверен, что в творчестве российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского заметили "мягкую российскую политическую пропаганду".

Этих исполнителей Литва не желает видеть на концертных площадках страны, поэтому, возможно, певцам могут запретить пересекать границы прибалтийского государства.

"МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду", — цитирует ТАСС заявление главы ведомства.

Просто так запретить въезд российским звёздам латвийское правительство не собирается, поэтому ищет для данного решения "чёткие правовые основания".