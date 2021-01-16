Друзья Бориса Грачевского опасаются скандала из-за наследства

На имущество основателя "Ералаша" претендуют пять человек.

Худрук детского киножурнала оставил после себя много наследников.

У Бориса Грачевского четверо детей. От первого брака у него есть взрослые сын Максим и дочь Ксения, с которой режиссёр много лет не общался, хотя пытался наладить с ней отношения.

От предпоследнего брака у Бориса Юрьевича растёт девятилетняя дочь Василиса.

Самый юный его отпрыск — девятимесячный сын Филипп, рождение которого стало для Бориса Юрьевича огромным счастьем.

Кроме того, наследницей первой очереди считается вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Знакомые режиссёра боятся, что дети не сумеют между собой договориться по поводу раздела имущества.