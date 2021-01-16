Виктория Боня открывает клуб знакомств с состоятельными мужчинами

Звезда "Дома-2" сразу оговорилась, что не собирается занимать нишу на рынке эскорт-услуг.

Виктория Боня собирается попробовать свои силы в деле соединения сердец. Она уверена, что сможет помочь девушкам найти достойного и обеспеченного суженого.

Свою страницу в Instagram она не хочет превращать в сайт знакомств. Для своего начинания она создаст специальный аккаунт.

"Мы — женщины и вы — мужчины будем там знакомиться… Это будет такой клуб, и каждая девушка или мужчина, которые захотят познакомиться, будут писать мне в личку. Тогда я ставлю фото в ленту, и вуаля! Кто знает, может, вы найдёте свою судьбу", — объявила Виктория.

Подписчики Виктории не удержались от сравнения Бони со знаменитыми телесвахами из "Давай поженимся".

"Будущая Сябитова класса люкс?" — пошутили интернет-остряки.

Боня уверяет, что её проект должен помочь искренним девушкам устроить свою личную жизнь.