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Виктория Боня открывает клуб знакомств с состоятельными мужчинами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сразу оговорилась, что не собирается занимать нишу на рынке эскорт-услуг.

Виктория Боня открывает клуб знакомств с состоятельными мужчинами

Виктория Боня собирается попробовать свои силы в деле соединения сердец. Она уверена, что сможет помочь девушкам найти достойного и обеспеченного суженого.

Свою страницу в Instagram она не хочет превращать в сайт знакомств. Для своего начинания она создаст специальный аккаунт.

"Мы — женщины и вы — мужчины будем там знакомиться… Это будет такой клуб, и каждая девушка или мужчина, которые захотят познакомиться, будут писать мне в личку. Тогда я ставлю фото в ленту, и вуаля! Кто знает, может, вы найдёте свою судьбу", — объявила Виктория.

Подписчики Виктории не удержались от сравнения Бони со знаменитыми телесвахами из "Давай поженимся".

"Будущая Сябитова класса люкс?" — пошутили интернет-остряки.

Боня уверяет, что её проект должен помочь искренним девушкам устроить свою личную жизнь.

"Я хочу создать клуб для знакомств, но не для вот этих инстатёлок, которые прыгают на всех и снимаются. А то этот рынок-то у нас велик. Клуб именно для порядочных девушек. Которые работают, занимаются собой, думают, учатся, и им просто некогда ездить знакомиться и негде найти себе вторую половинку. Конечно, я обязательно приведу туда своих друзей-мужчин. Их у меня очень много", — рассказала Виктория порталу Рeopletalk. ru.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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