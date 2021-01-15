Карьера Натальи Ионовой, известной под сценическим псевдонимом Глюкозы, началась со съёмок в детском киножурнале.

Зрители помнят её хитрой белокурой девочкой, которая помогала городскому мальчику собирать грибы.

Исполнительница выразила соболезнования родным и близким Бориса Грачевского, который умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Как же жаль, что смерть приходит так внезапно! Хочу выразить свои соболезнования родным и близким Бориса Юрьевича Грачевского. Он был полон сил, надежд и радости в последнюю нашу встречу! Радовался рождению малыша, имел огромное количество планов и проектов! Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за всё, что он сделал", — написала Ионова в своём Instagram-аккаунте под фото с режиссёром.