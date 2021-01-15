Музыкальный критик уверен, что выходить замуж вошло у исполнительницы в привычку.
Недавно Лолита Милявская на шоу "Новогодняя маска" призналась, что снова вышла замуж. Любвеобильная певица снова оказалась в статусе супруги, несмотря на относительно недавний разрыв с предыдущим мужем.
Для Сергея Соседова, который сотрудничает с Лолитой в её шоу "Суперстар! Возвращение!", данная новость тоже была сюрпризом. ,
Известный тролль отечественного шоу-бизнеса убеждён, что Милявская ещё не раз вступит в брак.
"Лолита коллекционирует мужей. Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много. Она такой человек — ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин. Она может говорить, что ищет одного и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Если бы она искала одного, уже давно бы его нашла. Лолита так устроена. Здесь нет ничего предосудительного и странного. Это все старо как мир", — выразил своё мнение Сергей Соседов в интервью "Собеседнику".
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