Соседов высмеял шестой по счёту брак Лолиты Милявской

Музыкальный критик уверен, что выходить замуж вошло у исполнительницы в привычку.

Недавно Лолита Милявская на шоу "Новогодняя маска" призналась, что снова вышла замуж. Любвеобильная певица снова оказалась в статусе супруги, несмотря на относительно недавний разрыв с предыдущим мужем.

Для Сергея Соседова, который сотрудничает с Лолитой в её шоу "Суперстар! Возвращение!", данная новость тоже была сюрпризом. ,

Известный тролль отечественного шоу-бизнеса убеждён, что Милявская ещё не раз вступит в брак.