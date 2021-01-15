Подписчики высмеяли Дмитрия Шепелева за безграмотность

Ведущего, который недавно навлёк на себя гнев публики тем, что выставил на продажу долю в квартире Жанны Фриске, раскритиковали в Сети.

Поводом для волны общественного гнева послужила орфографическая оплошность Шепелева.

Каждый промах Дмитрия Шепелева воспринимается особенно остро, так как вдовец Жанны Фриске снова заставил публику говорить о себе в негативном ключе.

Ведущий покусился на святое — долю в квартире Фриске, которую родители Жанны хотели оставить внуку Платону в наследство.

Шепелев в своём Instagram-аккаунте порассуждал о любви к отдыху на Мальдивах.

"Часы. Они ложатся в сейф по прилёту, потому что больше не нужны до самого вылета", — написал Шепелев в своём микроблоге.

Грамотные фолловеры тут же поправили ведущего.

"Глагола "ложить" в русском языке не существует. Часы кладутся", — прокомментировали подпись Шепелева в Сети.

Дмитрий оправдался, язвительно заметив, что россияне "за завтраком читают словарь Ожегова".