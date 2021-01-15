Ведущего, который недавно навлёк на себя гнев публики тем, что выставил на продажу долю в квартире Жанны Фриске, раскритиковали в Сети.
Поводом для волны общественного гнева послужила орфографическая оплошность Шепелева.
Каждый промах Дмитрия Шепелева воспринимается особенно остро, так как вдовец Жанны Фриске снова заставил публику говорить о себе в негативном ключе.
Ведущий покусился на святое — долю в квартире Фриске, которую родители Жанны хотели оставить внуку Платону в наследство.
Шепелев в своём Instagram-аккаунте порассуждал о любви к отдыху на Мальдивах.
"Часы. Они ложатся в сейф по прилёту, потому что больше не нужны до самого вылета", — написал Шепелев в своём микроблоге.
Грамотные фолловеры тут же поправили ведущего.
"Глагола "ложить" в русском языке не существует. Часы кладутся", — прокомментировали подпись Шепелева в Сети.
Дмитрий оправдался, язвительно заметив, что россияне "за завтраком читают словарь Ожегова".
"Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами", — ответил подписчикам Дмитрий.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.