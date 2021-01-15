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Подписчики высмеяли Дмитрия Шепелева за безграмотность

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущего, который недавно навлёк на себя гнев публики тем, что выставил на продажу долю в квартире Жанны Фриске, раскритиковали в Сети.

Подписчики высмеяли Дмитрия Шепелева за безграмотность

Поводом для волны общественного гнева послужила орфографическая оплошность Шепелева.

Каждый промах Дмитрия Шепелева воспринимается особенно остро, так как вдовец Жанны Фриске снова заставил публику говорить о себе в негативном ключе.

Ведущий покусился на святое — долю в квартире Фриске, которую родители Жанны хотели оставить внуку Платону в наследство.

Шепелев в своём Instagram-аккаунте порассуждал о любви к отдыху на Мальдивах.

"Часы. Они ложатся в сейф по прилёту, потому что больше не нужны до самого вылета", — написал Шепелев в своём микроблоге.

Грамотные фолловеры тут же поправили ведущего.

"Глагола "ложить" в русском языке не существует. Часы кладутся", — прокомментировали подпись Шепелева в Сети.

Дмитрий оправдался, язвительно заметив, что россияне "за завтраком читают словарь Ожегова".

"Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами", — ответил подписчикам Дмитрий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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