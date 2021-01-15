Джигурда рассказал, что Михаила Ефремова шантажируют в тюрьме

Звезда фильма "Любить по-русски" яростно встал на защиту опального актёра.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает срок в белгородской колонии № 4.

Никита Джигурда, который убеждён в невиновности актёра, собирает подписи к петиции, призванной вызволить Ефремова из тюрьмы.

"Я точно знаю, что Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия. Ибо за последние несколько месяцев Михаил Олегович отказался не только от линии защиты своего первого адвоката Эльмана Пашаева, зафиксировавшего все нарушения в ходе следствия и суда первой инстанции, но и от адвоката Андрея Алёшкина, который для него был нанят мной. Увы, такое бывает часто, когда, находясь в СИЗО или колонии, человек совершает нелогичные действия, подчиняясь шакалью", — рассказал Джигурда в интервью изданию "Собеседник".

Джигурда вспомнил, что сам находился в похожей ситуации. Никита Борисович рассказал, что его подозревали в изнасиловании и убийстве его кумы Людмилы Браташ.