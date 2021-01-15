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Переплюнул всех фриков: Сябитова раскритиковала Моргенштерна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телесваха познакомилась с кумиром молодёжи на шоу "Давай поженимся".

Переплюнул всех фриков: Сябитова раскритиковала Моргенштерна

Лариса Гузеева высказала Моргенштерну своё неудовольстве. Рэпер явился поддержать своего друга Славу Marlow, который пришёл искать невесту на Первый канал. Гузеева назвала поведение Моргенштерна плебейством.

Роза Сябитова сначала высказала предположение, что Моргенштерн её земляк и принадлежит к татарской нации. Исполнитель уверил телесваху, что он чистокровный русский.

У профессиональной свахи остались не самые благоприятные впечатления о рэпере.

"Про Моргенштерна я раньше вообще ничего не знала, а когда он пришёл, кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям. А какие эмоции может вызвать этот человек? Он совершенно необразован. Время у нас сейчас странное.

То, что молодёжь его обожает, — не самый лучший показатель, а виноваты родители, в том числе и его, постыдились бы такого сына. Мы, не обращая внимания на поступки своих детей, потом имеем тот результат, который получаем", — рассказала Сябитова в интервью "Собеседнику".

Розу Раифовну пугает, что Моргенштерн — типичный представитель будущего поколения.

"И каково было моё удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вёл себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул. Он поёт, не попадает в ноты, не знает слов. Почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдёт массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причёсывался, расчёску из рук не выпускал". — выразила своё мнение Сябитова.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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