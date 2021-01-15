Муцениеце призналась, что чувствовала себя недостойной Прилучного

Актриса винила во всех семейных неурядицах себя.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году.

До брака со звездой "Мажора" Агата была успешной моделью и купалась во внимании мужчин. После замужества самооценка женщины, по её признанию, резко пошатнулась. Она видела себя лишь тенью своего знаменитого супруга.

Агата объяснила, что в браке стала подавленной и неуверенной в себе. Она прощала мужу измены и агрессию, потому что любила Прилучного. Ей казалось, что она недостойна быть рядом со звездой экрана.