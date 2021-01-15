Актриса винила во всех семейных неурядицах себя.
Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году.
До брака со звездой "Мажора" Агата была успешной моделью и купалась во внимании мужчин. После замужества самооценка женщины, по её признанию, резко пошатнулась. Она видела себя лишь тенью своего знаменитого супруга.
Агата объяснила, что в браке стала подавленной и неуверенной в себе. Она прощала мужу измены и агрессию, потому что любила Прилучного. Ей казалось, что она недостойна быть рядом со звездой экрана.
"В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", — рассказала Муцениеце в интервью Cosmopolitan.
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