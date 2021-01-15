Престижное жильё на Рублевском шоссе пианистка и народный артист СССР приобрели, будучи в браке.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ещё не выписала из квартиры своего покойного экс-супруга.
Третья жена легендарного артиста театра и кино уверяет, что не держит зла на умершего бывшего мужа, расставание с корым сопровождалось громким публичным скандалом.
Пианистка не перестаёт публиковать совместные снимки с Арменом Борисовичем на своих страничках в социальных сетях. Она охотно даёт интервью, делясь воспоминаниями о Джигарханяне.
Виталина призналась, что иногда беседует с покойным артистом по ночам.
"Живу у себя дома, мне здесь очень хорошо. Адрес, я думаю, все знают, это в районе Рублевского шоссе. Кстати, в этой квартире прописан Армен Борисович. Он до сих пор "живет" со мной и не мешает мне", — рассказала Цымбалюк-Романовскую порталу Teleprogramma. pro.
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