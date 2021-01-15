Цымбалюк-Романовская продолжает жить в квартире Джигарханяна

Престижное жильё на Рублевском шоссе пианистка и народный артист СССР приобрели, будучи в браке.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ещё не выписала из квартиры своего покойного экс-супруга.

Третья жена легендарного артиста театра и кино уверяет, что не держит зла на умершего бывшего мужа, расставание с корым сопровождалось громким публичным скандалом.

Пианистка не перестаёт публиковать совместные снимки с Арменом Борисовичем на своих страничках в социальных сетях. Она охотно даёт интервью, делясь воспоминаниями о Джигарханяне.

Виталина призналась, что иногда беседует с покойным артистом по ночам.