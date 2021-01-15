"Ералаш" могут закрыть после смерти Грачевского

Судьба культового киножурнала оказалась под угрозой.

После кончины бессменного художественного руководителя Бориса Грачевского весёлые истории для мальчишек и девчонок, а также их родителей могут стать достоянием истории.

Соратник Бориса Юрьевича по "Ералашу" режиссер Владимир Панжев обеспокоен будущим детского киножурнала, так как, по его словам, сейчас в "Ералаше" нет слаженной команды.

"Нет особых надежд, потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая, как часы, команда руководства", — отметил режиссер в интервью на радиостанции "Говорит Москва".

Тенденция, когда вслед за автором программы умирает сам проект, не редкость. Такую закономерность отметил ведущий программы "В мире животных" в интервью Ирине Шихман Николай Дроздов.

Николай Николаевич со скорбью заметил, что после ухода из жизни Юрия Сенкевича закрылась программа "Клуб путешественников", после смерти Сергея Капицы ушла в небытие передача "Очевидное-невероятное".

Чтобы такая участь не постигла передачу "В мире животных", Николай Дроздов заранее подготовил себе преемника.