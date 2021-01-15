Наталья Дрожжина в деталях расписала сценарий своих похорон

Актриса, которую обвиняют в мошеннических действиях по отношению к вдове и дочери Алексея Баталова, желает, чтобы на её похороны никто не пришёл.

Скандал с наследством народного артиста СССР, по словам Натальи Дрожжиной, сильно подкосил её здоровье. Вся эта история наводит актрису, снимавшуюся в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны" и "Интердевочка", на грустные мысли.

"Не хочу никого видеть на своем прощании. Я хочу, чтобы меня поставили на ночь в церкви на Кунцевском кладбище. Тело в 17 часов завозится, а утром хоронят. Утром пусть там же тихо и похоронят", — рассказала Дрожжина в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".

Кунцевское кладбище — "престижный" погост, на котором покоятся именитые деятели отечественного кинематографа — Леонид Гайдай, Лев Кулиджанов, Наталья Кустинская, Александр Кайдановский и другие.