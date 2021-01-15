Кузя из "Универа" объяснил свой отказ выплачивать алименты

Артист объяснил, что дочь неожиданно стала его проектом.

Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", рассказал о своём разводе с супругой.

Артист, которого публика знает по роли незадачливого Кузи из многосерийного комедийного фильма про студентов, ответил на жалобы бывшей жены, которая заявила, что Гогунский не принимает участие в воспитании дочери Миланы.

Звезда "Универа" рассказал, что участвует в жизни своего ребёнка, исходя из принятых договорённостей. Согласно соглашению, по словам Гогунского, в чиле его обязательств отсутствует условие выплачивать средства на содержание дочери.

Виталий пояснил, что настоящей причиной разрыва с женой стали противоречия, связанные с их общим проектом.

"Так получилось, что я раскрутил дочь Милану. Но я не планировал, что это станет проектом", — сказал Гогунский.

Артист посетовал на то, что супруга не позволяет ему поддерживать общение с Миланой. При этом артист позаботился о будущем дочери, оставив ей квартиру в центре Москвы стоимостью в 20 миллионов.