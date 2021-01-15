Пригожин прокомментировал сообщение о кончине Грачевского

Продюсера расстроила скорбная новость.

Иосиф Пригожин не оставил без внимания уход из жизни выдающегося кинодеятеля, бессменного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

"Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие… Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек", — сказал Пригожин в беседе с RT.

Художественный руководитель "Ералаша" скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти Бориса Юрьевича стала коронавирусная инфекция.

За жизнь знаменитого кинорежиссёра боролись лучшие врачи. Грачевского несколько раз вводили в искусственную кому, однако эти меры не смогли помочь человеку, которого поразил COVID-19.