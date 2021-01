Вырезать Трампа из "Один дома-2" мечтает повзрослевший герой картины

Актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома" поддержал идею заменить в кадре второй части картины Дональда Трампа — в то время простого магната недвижимости — взрослой версией самого себя.

Об этом Калкин написал в твиттере о своей поддержке" цифровой замены" краткого появления Трампа.

Впрочем, актёра устроит и простое "стирание" Трампа:

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4