Вырезать Трампа из "Один дома-2" мечтает повзрослевший герой картины

Актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома" поддержал идею заменить в кадре второй части картины Дональда Трампа — в то время простого магната недвижимости — взрослой версией самого себя.

Об этом Калкин написал в твиттере о своей поддержке" цифровой замены" краткого появления Трампа.

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Впрочем, актёра устроит и простое "стирание" Трампа:

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Американские СМИ отмечают, что Трамп, по сути, стал персоной нон грата в Голливуде после вторжения его сторонников в Капитолий на прошлой неделе.

Кстати, на Change. org появилась петиция с просьбой заменить его избранным президентом Джо Байденом. Она собрала пока порядка 500 подписей.

"Нам нужен отдел кабинета министров, посвященный удалению всего оскорбительного из всех средств массовой информации повсюду, чтобы очистить кино от нежелательных лиц, чтобы убедиться, что это не повторится снова!" — написал в комментарии один из пользователей.

С ним солидарны далеко не все: