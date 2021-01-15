Алёна Кравец избавилась от экс-любовницы и "дочери" мужа

Мужу светской львицы возлюбленная из прошлого предъявила ДНК-тест.

Супруг модели Алёны Кравец, бизнесмен Руслан, едва не поверил в существование внебрачной дочери, однако позже выяснилось, что он впустил в дом двух хитрых аферисток.

"Слава Богу, все прояснилось. Мне эти две хабалки не давали никакого житья! Слава Богу, их спровадили", — объяснила Алёна в интервью Пятому каналу.

Больше всего светскую львицу поразила афера с подменой генетической экспертизы. Как предполагает модель, предприимчивые женщины взяли биологический материал у младшей дочери предпринимателя.