Мужу светской львицы возлюбленная из прошлого предъявила ДНК-тест.
Супруг модели Алёны Кравец, бизнесмен Руслан, едва не поверил в существование внебрачной дочери, однако позже выяснилось, что он впустил в дом двух хитрых аферисток.
"Слава Богу, все прояснилось. Мне эти две хабалки не давали никакого житья! Слава Богу, их спровадили", — объяснила Алёна в интервью Пятому каналу.
Больше всего светскую львицу поразила афера с подменой генетической экспертизы. Как предполагает модель, предприимчивые женщины взяли биологический материал у младшей дочери предпринимателя.
"Сейчас с адвокатами советуюсь. Думаю, может быть, даже уголовное дело возбудим... Представляете, взять просто и вот эту аферу с ДНК провернуть?! Аферистки на доверии!" — рассказала возмущённая Кравец.
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