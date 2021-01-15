Полицейские задержали в Краснодаре звезду TikTok Даню Милохина

Юному блогеру пришлось столкнуться с бескомпромиссной строгостью сотрудников правоохранительных органов.

Визит в Краснодар для Дани Милохина начался не очень радостно.

Восходящая звезда интернета рассчитывал на радушный приём. Фанаты тиктокера готовились встретить своего кумира с распростёртыми объятиями. Это и вызвало недовольство полицейских.

Стражи правопорядка обратили внимание на скопление людей на Главной городской площади. Поклонников Милохина пожурили за то, что они не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

Самого Даню поспешно увели от фанатов, так как публичные мероприятия без согласования с властями в неблагоприятный эпидемиологический период запрещены.