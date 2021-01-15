Юному блогеру пришлось столкнуться с бескомпромиссной строгостью сотрудников правоохранительных органов.
Визит в Краснодар для Дани Милохина начался не очень радостно.
Восходящая звезда интернета рассчитывал на радушный приём. Фанаты тиктокера готовились встретить своего кумира с распростёртыми объятиями. Это и вызвало недовольство полицейских.
Стражи правопорядка обратили внимание на скопление людей на Главной городской площади. Поклонников Милохина пожурили за то, что они не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.
Самого Даню поспешно увели от фанатов, так как публичные мероприятия без согласования с властями в неблагоприятный эпидемиологический период запрещены.
"В МВД России по Краснодару поступило сообщение о скоплении граждан на Главной городской площади. Для выяснения всех обстоятельств на место были направлены сотрудники полиции. Было установлено, что группа молодых людей является поклонниками блогера, с которым они общались", — рассказали в местном отделении полиции.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.