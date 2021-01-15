В Сети появился отрывок из книги воспоминаний о Михаиле Задорнове.
Вдова писателя-сатирика Елена Бомбина в своей книге "Другой Задорнов" рассказала, как травма, полученная на горнолыжном курорте, повлияла на взгляды юмориста.
Бомбина поведала, что однажды её знаменитый супруг неудачно приземлился на лыжах и получил сильный удар по голове при падении.
После травмы Михаил Задорнов напрочь забыл русскую речь и стал говорить исключительно на английском языке. Из русских слов он помнил только одну фразу: "Ну тупые!".
Свидетелем происшествия был Максим Галкин, который шутил по поводу внезапных изменений в поведении писателя.
"Я всегда подозревал, что Задорнов — разведчик! А сатира — лишь его прикрытие!" — говорил пародист.
Когда Михаил Николаевич пришёл в себя, он очень удивился тому, что рассказала о его поведении супруга.
"Наверное, зря я их так! Хорошая нация!" — отметил Задорнов после пережитой травмы.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.