Бывшая жена Аршавина подозревает, что на неё навели порчу

Казьмина боится больше всего на свете, что её дети останутся сиротами.

Алиса Казьмина растеряна и напугана тем, какими темпами её "съедает" болезнь.

"Уже было две операции, — честно написала Алиса. — Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет всё на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза", — рассказала женщина в интервью "Комсомольской правде".

Негатив на женщину выплеснулся тогда, когда к ней ушёл футболист Андрей Аршавин, покинув свою беременную супругу Юлию Барановскую.

Хейтеры считают, что женщина сама навлекла на себя болезнь тем, что увела мужчину из семьи. Другие заступаются за Алису, советуя не брать на себя роль судей.

"Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь", — пожаловалась Казьмина.

По мнению экс-супруги Аршавина, страшная болезнь пришла в её жизнь, так как кто-то навёл на неё порчу.