Подруга Дрожжиной уверена, что супругам удастся избежать наказания

Актриса и драматург Елена Скороходова убеждена, что ничего криминального актриса и юрист не совершили.

Наталья Дрожжина пытается в судебном порядке расторгнуть договоры ренты по объектам недвижимости дочери Алексея Баталовой.

Елена Скороходова, которая считает, что Наталья Дрожжина никаких мошеннических действий в отношении семьи народного артиста СССР не совершала, объяснила, что актрисе препятствуют в попытках вернуть недвижимость родственникам Алексея Баталова.

"Никакого реального срока не будет. В этой истории нет криминала. Договоры ренты законны. Чужих денег они не взяли ни копейки. Архив Баталова, письма Ахматовой, картины Модильяни вкупе с 17 квартирами не найдены в реальности. Они — лишь плод больной фантазии", — объяснила Скороходова в интервью газете "Комсомольская правда".

Драматург уверена, что в деле намечается перелом.