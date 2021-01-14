Актриса и драматург Елена Скороходова убеждена, что ничего криминального актриса и юрист не совершили.
Наталья Дрожжина пытается в судебном порядке расторгнуть договоры ренты по объектам недвижимости дочери Алексея Баталовой.
Елена Скороходова, которая считает, что Наталья Дрожжина никаких мошеннических действий в отношении семьи народного артиста СССР не совершала, объяснила, что актрисе препятствуют в попытках вернуть недвижимость родственникам Алексея Баталова.
"Никакого реального срока не будет. В этой истории нет криминала. Договоры ренты законны. Чужих денег они не взяли ни копейки. Архив Баталова, письма Ахматовой, картины Модильяни вкупе с 17 квартирами не найдены в реальности. Они — лишь плод больной фантазии", — объяснила Скороходова в интервью газете "Комсомольская правда".
Драматург уверена, что в деле намечается перелом.
"Думаю, что уголовное дело развалится. Или сама Гитана Аркадьевна будет отвечать за ложный донос. Хотя кто её тронет? Она же вдова самого Баталова. Возраст у нее неподсудный. Да и с головой, похоже, возрастные проблемы. Причем, это в лучшем случае. Потому что, если голова у неё работает, значит, она просто… как бы сказать помягче… нехороший человек", — сказала Скороходова.
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