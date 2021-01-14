Звезда российского балета пожаловался на атаки хакеров на его Instagram-аккаунт.
Николай Цискаридзе объяснил, что попытки влиться в информационный поток закончились для него крайне неприятными вещами.
Танцор объяснил, что завёл страницу в Instagram и честно пытался синтезировать качественный контент, однако недоброжелатели развернули настоящую охоту за его данными.
Цискаридзе рассказал, что его Instagram взламывали. Потом его номер телефона выложили в Сеть, однако это не сломило экс-премьера "Большого театра", который привык к закулисным интригам.
"Конечно, спама было безумно много, но они почему-то думают, что меня очень расстроили этим. Нет, господа, хочу вам сказать: я живу по принципам Плисецкой. Она говорила: "Не важно что, главное — чтобы фамилия была правильно написана!", — объяснил танцор в беседе с Владимиром Соловьевым на его YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Что касается неприличного видео, в котором якобы фигурирует Николай Максимович, то звезда балета связывает это с тем, что злоумышленники были разочарованы безынтересным содержанием его аккаунта.
"Они якобы мне вскрыли телефоны, нашли какие-то неприличные фотографии. Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти… У меня нет таких ни видео, ни фотографий. Потому они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям. Но эти заказчики и исполнители забывают, что я — артист балета, у меня очень специфические ноги — узнаваемые, у меня очень специфическое тело — узнаваемое!" — объяснил Цискаридзе.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.