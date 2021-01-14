Цискаридзе впервые прокомментировал интимные снимки с его лицом

Звезда российского балета пожаловался на атаки хакеров на его Instagram-аккаунт.

Николай Цискаридзе объяснил, что попытки влиться в информационный поток закончились для него крайне неприятными вещами.

Танцор объяснил, что завёл страницу в Instagram и честно пытался синтезировать качественный контент, однако недоброжелатели развернули настоящую охоту за его данными.

Цискаридзе рассказал, что его Instagram взламывали. Потом его номер телефона выложили в Сеть, однако это не сломило экс-премьера "Большого театра", который привык к закулисным интригам.

"Конечно, спама было безумно много, но они почему-то думают, что меня очень расстроили этим. Нет, господа, хочу вам сказать: я живу по принципам Плисецкой. Она говорила: "Не важно что, главное — чтобы фамилия была правильно написана!", — объяснил танцор в беседе с Владимиром Соловьевым на его YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Что касается неприличного видео, в котором якобы фигурирует Николай Максимович, то звезда балета связывает это с тем, что злоумышленники были разочарованы безынтересным содержанием его аккаунта.