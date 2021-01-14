Рустам Солнцев предсказал бесславное будущее "Дому-2"

Бывший участник телестройки уверен, что реали-шоу обречено.

В середине декабря 2020 года руководство канала ТНТ заявило, что "Дом-2" закрывают. Эта новость вызвала восторженную реакцию интернет-пользователей, которые шутили о том, что 2020 год не так уж и плох.

Потом однако стали множиться слухи о том, что вместо "Дома-2" появится "Дом-3". Делались предположения о том, что телестройка переселится с ТНТ на другие площадки. В качестве альтернативных платформ назывались телеканалы "Пятница", СТС-Медиа, а также YouTube.

Рустам Солнцев не разделяет подобных оптимистичных взглядов. Он уверен, что реалити-шоу невыгодно больше финансировать, так как каждый день съемок стоил около 100 000 долларов.

"А делать его с дайджестом раз в неделю не имеет никакого смысла. Проекту нужно выходить каждый день, чтобы люди видели хоть какое-то развитие участников. Сейчас же для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни денег", — объяснил Солнцев порталу Teleprogramma. pro.

Он также думает, что слухи об объединении "Дома-2" и TikTok не имеют под собой реальных оснований.