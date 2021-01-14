Хрусталёв раскрыл "обновленный" состав Comedy Woman

Юморист решил "протащить" в шоу бывших соратников на КВН.

В СМИ нередко появлялась информация о том, что комедийное шоу собираются закрыть. Одна за другой из Comedy Woman стали уходить лучшие участницы.

Артистки признавались, что им было некомфортно работать в творческом коллективе. Звёзды юмора говорили о кризисе жанра и о том, что авторы шоу испытывают трудности в создании новых искромётных номеров.

В том, что дела обстоят непросто, признавалась и лидер проекта Наталья Еприкян (Наталья Андреевна). При этом шоу продолжает существовать, так как у создателей комедийного передачи, по словам Еприкян, есть еще в запасе интересные номера.

Мужчин в Comedy Woman немного. Все мужские роли достаются либо Дмитрию Хрусталёву, либо Александру Гудкову.

Хрусталёв решился снизить численный перевес женщин в коллективе. В своём микроблоге он разместил интересный снимок.

"Ура! По многочисленным просьбам Comedy Women's обновили", — сострил Хрусталёв под фото, на котором он запечатлён с Натальей Андреевной в окружении квнщиков из команды "Сборная Санкт-Петербурга".

Подписчики Хрусталёва оценили его инициативу, хотя попросили не трогать полюбившихся участниц шоу.