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Разин торжествует, так как дважды одержал победу над Шатуновым в суде

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Предметом давнего спора певца и его бывшего продюсера стали хиты "Ласкового мая".

Разин торжествует, так как дважды одержал победу над Шатуновым в суде

Андрей Разин злорадствует, потому что доказал свою правоту в суде.

Продюсер ранее объяснял, что продал компании "Честная музыка" все песни "Ласкового мая". Он утверждает, что теперь для использование песен легендарной группы необходимо заключать контракт с "Честной музыкой".

Юрий Шатунов не согласен с позицией своего бывшего наставника. Спор экс-соратников перетёк в судебную плоскость.

"13 января 2021 г. чёрный день для директора Юры Шатунова Аркадия Кудряшова. Не успел я объявить об отказе Палаты, как Девятый арбитражный апелляционный суд отказал им в вынесении частного определения. Таким образом, они полностью проиграли, причём дважды за один день", — объяснил продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Теперь исполнение Шатуновым таких хитов, как "Белые розы", "Седая ночь" и других находится под вопросом.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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