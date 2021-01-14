Разин торжествует, так как дважды одержал победу над Шатуновым в суде

Предметом давнего спора певца и его бывшего продюсера стали хиты "Ласкового мая".

Андрей Разин злорадствует, потому что доказал свою правоту в суде.

Продюсер ранее объяснял, что продал компании "Честная музыка" все песни "Ласкового мая". Он утверждает, что теперь для использование песен легендарной группы необходимо заключать контракт с "Честной музыкой".

Юрий Шатунов не согласен с позицией своего бывшего наставника. Спор экс-соратников перетёк в судебную плоскость.

"13 января 2021 г. чёрный день для директора Юры Шатунова Аркадия Кудряшова. Не успел я объявить об отказе Палаты, как Девятый арбитражный апелляционный суд отказал им в вынесении частного определения. Таким образом, они полностью проиграли, причём дважды за один день", — объяснил продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Теперь исполнение Шатуновым таких хитов, как "Белые розы", "Седая ночь" и других находится под вопросом.