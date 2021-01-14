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Бывшая жена Аршавина жалеет о разрыве с мужем из-за футболиста

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Страдающая аутоиммунным некрозом женщина поняла ценность прежних отношений после того как тяжело заболела. 

Бывшая жена Аршавина жалеет о разрыве с мужем из-за футболиста

Алиса Казьмина, к которой ушёл Андрей Аршавин после расставания с Юлией Барановской, рассказала, что помощь в трудной ситуации она получила от своего первого мужа Алексея. 

"Мне диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи, клиновидной, решетчатой. Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — объяснила Алиса в интервью "СтарХиту".

Рядом с ней в тяжёлый период её жизни была мама и первый супруг, которого она бросила ради отношений с Аршавиным. 

Её экс-супруг успешный бизнесмен женат на двоюродной сестре Ксении Собчак.

Мужчина оказался благороден, поэтому не бросил в беде женщину, которая родила ему двоих детей. 

"Леша помог во всем — с докторами, с детьми... Очень жалею, что рассталась с Лешей — с ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Он был опорой. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми, родителями и компаниями друзей. Прости, Леша, меня. Ушла, не зная, что я лишь кубок, который забрали и разрушили твою семью. А потом сломали жизнь твоим детям, мне, бросили в нищету, болезнь и страдания", —  посетовала Казьмина.

 

 

Автор: Елена Былкина
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