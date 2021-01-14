"Спасибо, Тиман!": Владимир Винокур спел дуэтом с Тимати

Юморист покоряет молодёжную аудиторию.

Владимир Винокур опубликовал видео, на котором он зажигает на сцене с рэпером Тимати.

В театре Владимира Винокура — огромное количество молодых людей. Номера звезды "Аншлага" изобилуют танцевальными и музыкальными номерами.

"Редкий дуэт — Винокур и Тимати!! Смена жанра? Нет! Уважуха!!! Спасибо, Тиман, за поздравление!!! Поклон балету Аллы Духовой!", — написал Винокур под видео.

Маститый юморист удивил подписчиком довольно забавной песней, исполненной совместно с Тимуром Юнусовым (Тимати).

"Где лучшие тусовки? У Винокура! Где лучшие подруги? У Винокура! Где люди живут хип-хопом? У Винокура! Покупать доли в клубах мне ни к чему. Я собираю стадионы, вот как я я живу, Спроси мою жену, кто самый крутой на свете! Меня знают взрослые, меня знают дети!"- поёт 72-летний Владимир Натанович.

Тимати подпевает Винокуру, энергично пританцовывая.