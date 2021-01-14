Кристину Асмус одолевает пылкий поклонник

Актрису, которая недавно развелась с Гариком Харламовым, балует вниманием тайный воздыхатель.

Кристина Асмус уже не впервые хвастается подписчикам шикарными букетами цветов, которыми её забрасывает человек, предпочитающий не называть своего имени.

На этот раз ей преподнесли большой букет розовых роз. Разведённая женщина сфотографировала милый подарок и выложила снимок в сторис в Instagram.

"И снова анонимно прислали в театр цветы", — написала Асмус.

Поклонник играет в таинственность, вкладывая анонимные записки в букеты. На открытке было написано: "Специально для тебя".

Фолловеры, которых очень расстроил развод Кристины и Гарика, тешат надежду на то, что букеты Асмус тайно посылает ей бывший супруг, знаменитый резидент Comedy Club Гарик Харламов.



