Актёр прервал молчание в социальных сетях и поделился с подписчиками своим горем.
Алексей Панин недавно пережил тяжёлую утрату. От осложнений от коронавируса скончалась его любимая мама Татьяна Власова, которая работала редактором журнала "Наука". Отца Алексей лишился ещё в 1997 году, когда ему было 20 лет.
Фолловеры ждали, что Панин как-нибудь сообщит поклонникам о том, что он сейчас чувствует, хотя долгое время Алексей никак не комментировал скорбное событие.
Наконец артист нашёл в себе силы пообщаться с подписчиками.
"Сегодня 9 дней как умерла моя Мама. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас у неё никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня…", — написал Панин в Instagram.
Эти трогательные слова актёр написал под семейной фотографией, на котором он запечатлён с мамой и с маленькой дочкой. Снимок был сделан 13 лет назад.
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