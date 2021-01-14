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Панин попросил прощения у умершей от коронавируса матери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр прервал молчание в социальных сетях и поделился с подписчиками своим горем.

Панин попросил прощения у умершей от коронавируса матери

Алексей Панин недавно пережил тяжёлую утрату. От осложнений от коронавируса скончалась его любимая мама Татьяна Власова, которая работала редактором журнала "Наука". Отца Алексей лишился ещё в 1997 году, когда ему было 20 лет.

Фолловеры ждали, что Панин как-нибудь сообщит поклонникам о том, что он сейчас чувствует, хотя долгое время Алексей никак не комментировал скорбное событие.

Наконец артист нашёл в себе силы пообщаться с подписчиками.

"Сегодня 9 дней как умерла моя Мама. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас у неё никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня…", — написал Панин в Instagram.

Эти трогательные слова актёр написал под семейной фотографией, на котором он запечатлён с мамой и с маленькой дочкой. Снимок был сделан 13 лет назад.

 

Автор: Елена Былкина
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