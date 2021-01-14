На Ольгу Бузову подают в суд производители алкоголя

Владельцы компании, производящие спиртной напиток, недовольны пассивной позицией экс-ведущей "Дома-2".

По информации издания "Комсомольская правда", компания из Ростова обратилась в Верховный суд с требованием обязать Бузову поддержать с помощью рекламы производителя вина "BUZWINE".

Вино было названо именем Ольги Бузовой, которое давно стало брендом. Производитель объясняет, что, несмотря на то что алкогольный продукт поступил на прилавки торговых точек в 2019 годы, Бузова не занялась рекламной кампанией напитка.

Ответчиком по иску выступают продюсеры артистки. Бузова — в качестве третьего лица, однако претензии направлены именно в её адрес.

Виноделы уверены, что звезда экрана обязана заключить новое соглашение взамен того, которое было расторгнуто в одностороннем порядке и активно рекламировать "BUZWINE" в своих социальных аккаунтах, участвовать в промоакциях, которые должны помочь производителю эффективнее реализовать произведённый продукт.