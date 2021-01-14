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Галкин создавал сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист опубликовал видео, как он кувыркается в "бассейне-аквариуме".

Галкин создавал сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия

Максим Галкин позабавил подписчиков, разместив в своём Instagram кадры из своей "подводной жизни".

Инженерная задумка пародиста наконец-то пригодилась Галкину, который решил позировать на камеру, ныряя в свой бассейн с прозрачными стенами.

"Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и всё не мог понять, для чего. Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте. В общем, видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия", — подписал видео супруг Примадонны.

Под песню "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём" Максим бултыхается в своём чудо-аквариуме.

"Да ну не прибедняйтесь — ну Ихтиандр же!!! Ну просто повзрослевший Ихтиандр!" — поддержали фолловеры юмориста.

"Милый дельфин, где твоя Русалка? Или она Жар-птица?" — поинтересовались поклонники звёздной пары.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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