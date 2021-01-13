Плющенко показал, где и как живут его воспитанники

Фигурист решил удовлетворить любопытство тех, кто посылает на разведку дронов-шпионов, снимающих его коттеджи с высоты птичьего полёта.

Евгений Плющенко снял на видео условия, в которых проживают его талантливые подопечные.

В уютных домах живут воспитанники его Академии фигурного катания Юлия Липницкая, Алёна Косторная и Александра Трусова.

В Instagram Плющенко выложил кадры, по которым можно понять, что тренер создал для своих фигуристов отличные условия проживания.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, судя по всему, откликается на индивидуальные пожелания своих воспитанников, так как для Косторной, например, возвели домик с отдельной баней, а перед дверью Трусовой разместили вывеску с надписью "Русская ракета".

"Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом. Всё находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать", — объяснил Плющенко.

Спортсмен предостерёг любителей пускать дроны с видеокамерами над его частными владениями.