Татьяна Брухунова научилась ставить на место хейтеров

Супруга юмориста уже не терпит безропотно нападки бестактных подписчиков.

В очередной раз Татьяне Брухуновой "прилетел" нелестный комментарий от диванных критиков. Молодая мамочка сфотографировалась в новом образе, чем навлекла на себя замечания негативно настроенных фолловеров.

"Может быть, в Москве так считается модно, дело вкуса. Чтоб привлечь к себе хоть как-то внимание?" — подписала фото Татьяны одна из подписчиц.

Татьяна, которая разместила фото в красном пальто "oversize", не стала молчать. Супруга комика рассмотрела личность, которая подвергала её критике.