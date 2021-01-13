Супруга юмориста уже не терпит безропотно нападки бестактных подписчиков.
В очередной раз Татьяне Брухуновой "прилетел" нелестный комментарий от диванных критиков. Молодая мамочка сфотографировалась в новом образе, чем навлекла на себя замечания негативно настроенных фолловеров.
"Может быть, в Москве так считается модно, дело вкуса. Чтоб привлечь к себе хоть как-то внимание?" — подписала фото Татьяны одна из подписчиц.
Татьяна, которая разместила фото в красном пальто "oversize", не стала молчать. Супруга комика рассмотрела личность, которая подвергала её критике.
"Я вот думала, что можно ответить на столь странный комментарий немолодой женщины формата plus size, которая выставляет себя в ярко-жёлтом платье в кружочек?! Наверное, только одно: следите за собой. Меняйтесь сами, а не комментируйте незнакомых", — написала Брухунова в ответ на критичный отзыв.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".