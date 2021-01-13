Журналистка направила в адрес своего закадычного друга много тёплых слов.
Ксению Собчак и Андрея Малахова связывают давние дружеские отношения. Эпатажная звезда, охочая до сенсаций, и главный по "стирке" испытывают друг к другу сильную симпатию.
Ксения Анатольевна даже сделала Малахова свидетелем на церемонии венчания с Константином Богомоловым.
"Андрюша! С днём рождения! Восхищаюсь тем, какие человеческие качества ты сумел сохранить через столько лет глубокого погружения в удивительный мир российского шоу-биза. Главное, чем я восхищаюсь в тебе, — это умение никого не обидеть и при этом делать свою работу. У меня так не всегда получается", — написала она, обращаясь к Малахову.
Собчак объяснила, что поняла: Андрей настоящий друг и принципиальный человек после "Муз-ТВ".
"Всегда рядом. Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!" — завершила поздравление Собчак.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".