Роза Сябитова нашла новую работу

Телесваха решила зарабатывать в сфере образовательного бизнеса.

Роза Сябитова, которая начинала свою карьеру как владелица брачного агентства, решила передать свой опыт последующим поколениям профессиональных свах.

В своём Instagram Сябитова поделилась амбициозными планами с подписчиками.

"Я запланировала три крупных проекта: ремонт городской квартиры. Из-за пандемии этот свадебный подарок детям остался нереализованным. Строительство своего фитнес-центра, который станет "знаковым объектом", и завершит строительство моего "Родового гнезда". И запуск моей онлайн-школы для свах, дав интересную профессию для многих талантливых людей. Дел хватит на целый год", — написала ведущая "Давай поженимся" в своём микроблоге.

Роза Раифовна объяснила, что ждёт талантливых людей, которые готовы освоить интересную и редкую профессию. Подробнее о своей школе Сябитова обещала рассказать позднее.