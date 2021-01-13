Молодые тиктокеры из Украины обманули Марию Погребняк на миллион рублей

Блогеры, в продвижение которых девушка вложила немалые деньги, не выполнили условия контракта и сбежали на родину.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария рассчитывала получить проценты с TikTok-блогеров, но её обманули.

"Они просто сбежали. Воспользовались нашими средствами и связями, раскрутили себя в Москве, а потом уехали на Украину, чтобы не платить процент. Я в шоке от того, что ты даёшь ребятам всё: дорогу в будущее, средства, а потом тебя кидают", — посетовала Мария в интервью "СтарХиту".

Чёрной неблагодарностью отплатили начинающему TikTok-продюсеру двое парней из Украины. Благодаря старанию Погребняк они набрали по миллиону подписчиков. Мария тратилась также на проживание "учеников", услуги пиар-менеджера и запись музыкального трека. В общей сложности, по словам Марии, она потратила на раскрутку своих подопечных около миллиона рублей.

Жена футболиста посчитала себя обманутой, поэтому обратилась за помощью в правоохранительные органы.