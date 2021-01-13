На Божену Рынску написали заявление в полицию за угрозы в Instagram

Глава издательского дома "Собака" Вероника Белоцерковская утверждает, что знаменитая светская обозревательница переступила черту закона.

Конфликт между Белоцерковской и Рынску разгорелся из-за того, что журналистка якобы плохо отозвалась о ребёнке руководительницы издательского дома.

Белоцерковская обвинила Божену Рынску в том, что та избивалась от пожилого мужа Игоря Малашенко из-за денег. Божена уверила, что утверждения Белоцерковской лживы, поэтому она намерена "бороться с клеветниками в суде".