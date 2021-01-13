Глава издательского дома "Собака" Вероника Белоцерковская утверждает, что знаменитая светская обозревательница переступила черту закона.
Конфликт между Белоцерковской и Рынску разгорелся из-за того, что журналистка якобы плохо отозвалась о ребёнке руководительницы издательского дома.
Белоцерковская обвинила Божену Рынску в том, что та избивалась от пожилого мужа Игоря Малашенко из-за денег. Божена уверила, что утверждения Белоцерковской лживы, поэтому она намерена "бороться с клеветниками в суде".
"В полицию поступило заявление от адвоката, представляющего интересы Белоцерковской. Она утверждает, что 24 декабря Рынска в своем Instagram опубликовала сообщение, а также комментарии с угрозами в её адрес", — рассказал источник агентства городских новостей "Москва".
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