Шепелев продаёт долю сына в квартире Жанны Фриске

Семилетнему Платону принадлежит треть жилой площади в престижном районе на Пресне.

Телеведущий, который в последнее время озаботился улучшением своих жилищных условий, решил избавиться от части квартиры покойной супруги. Остальные две трети принадлежат родителям Жанны Фриске.

Так как Шепелев является законным представителем своего ребёнка, то он имеет право распорядиться имуществом сына по своему усмотрению.

По информации портала Starhit. ru, эту треть в квартире, расположенной в Шмитовском проезде, можно продать за 15 миллионов рублей.

Родителям Фриске очень дорога эта недвижимость, так как дизайн в квартире разрабатывала их дочь.

Сам Шепелев с новой возлюбленной приобрёл себе недавно новое элитное жильё.