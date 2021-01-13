Участник группы "Би-2" поскандалил в самолёте

Бас-гитарист группы "Би-2" доставил проблем работникам воздушного транспорта.

Максим Андрющенко, известный под сценическим псевдонимом Макс Лакмус, не захотел выполнять требования бортпроводников.

По информации канала РЕН ТВ, музыкант, направляющийся из Москвы в Томск, ни за что не соглашался надеть медицинскую маску.

Так как уговоры ни к чему не привели, сотрудники авиакомпании вызвали в салон самолёта представителей правопорядка. Полицейские составили на Андрющенко протокол об административном нарушении. Музыканту выписали штраф.

Гитарист не согласен с выписанной на его имя штрафной квитанцией. Он уверен, что сможет отстоять свою правоту, поэтому обратился в полицию с просьбой пересмотреть дело об административном нарушении.

Максим Андрющенко объяснил, что не надел маску, так как салон плохо вентилировался, а через маску ему было трудно дышать.