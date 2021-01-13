Бас-гитарист группы "Би-2" доставил проблем работникам воздушного транспорта.
Максим Андрющенко, известный под сценическим псевдонимом Макс Лакмус, не захотел выполнять требования бортпроводников.
По информации канала РЕН ТВ, музыкант, направляющийся из Москвы в Томск, ни за что не соглашался надеть медицинскую маску.
Так как уговоры ни к чему не привели, сотрудники авиакомпании вызвали в салон самолёта представителей правопорядка. Полицейские составили на Андрющенко протокол об административном нарушении. Музыканту выписали штраф.
Гитарист не согласен с выписанной на его имя штрафной квитанцией. Он уверен, что сможет отстоять свою правоту, поэтому обратился в полицию с просьбой пересмотреть дело об административном нарушении.
Максим Андрющенко объяснил, что не надел маску, так как салон плохо вентилировался, а через маску ему было трудно дышать.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.