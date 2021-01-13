Свой артистический талант актёру предложили реализовать на духовном поприще.
По словам Бориса Ливанова (сына знаменитого актёра Василия Ливанова), Михаилу Ефремову предложили поработать чтецом в храме при тюрьме, в которой тот отбывает срок.
Ливанов-младший уверен, так как Михаил Ефремов является религиозным человеком, он "вполне может найти отдушину, став чтецом".
У самого Бориса Ливанова есть печальный опыт тюремного заключения. Его осудили на восемь лет тюрьмы за убийство человека в процессе драки.
Во время своего пребывания в тюрьме Борис Васильевич занимался художественной самодеятельностью в стенах исправительного учреждения.
"Когда вы попадаете в тюрьму, совершенно не важно, кто вы или кто ваш папа. Там человек начинает жизнь с нуля. То же будет и у Михаила Ефремова. Тюрьма, так же, как и война, вскрывает суть человека", — говорит Ливанов.
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