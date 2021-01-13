Михаилу Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме

Свой артистический талант актёру предложили реализовать на духовном поприще.

По словам Бориса Ливанова (сына знаменитого актёра Василия Ливанова), Михаилу Ефремову предложили поработать чтецом в храме при тюрьме, в которой тот отбывает срок.

Ливанов-младший уверен, так как Михаил Ефремов является религиозным человеком, он "вполне может найти отдушину, став чтецом".

У самого Бориса Ливанова есть печальный опыт тюремного заключения. Его осудили на восемь лет тюрьмы за убийство человека в процессе драки.

Во время своего пребывания в тюрьме Борис Васильевич занимался художественной самодеятельностью в стенах исправительного учреждения.