Дочь Джоли и Питта передумала превращаться в мальчика

Девочка показывает крайнее непостоянство в вопросе своего гендерного самоопределения.

Ребёнок, про которого говорят, что он выиграл в "генетическую лотерею", намекая на очень миловидную внешность Шайло, снова удивил публику.

Зарубежные СМИ не раз писали о том, что Шайло Джоли-Питт воспринимает себя как мальчика. Множились слухи о том, что Шайло просит называть себя Джоном и собирается принимать гормональные терапию для трансформации в мужчину.

Недавно в Сети появилась информация о том, что девочка коротко остригла волосы, что было воспринято как очередной шаг на пути превращения её в мальчика.

Последний снимок озадачил поклонников Джоли и Питта. Общая дочь бывшей голливудской пары появилась в общественном месте в наряде, который однозначно был воспринят как женский. Волосы девушки оказались на месте. Она забрала свои светлые пряди в пучок. В ушах девочки красовались серьги. В целом образ показался интернет-пользователям вполне женственным.