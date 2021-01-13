Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев задолжал 218 млн рублей

Финансовые проблемы возникли из-за неудачного коммерческого начинания шоумена.

На Рустаме Солнцеве "висит" кредит в размере 218 миллионов рублей. Экс-участник телестройки пробовал свои силы в бизнесе: несколько лет назад, по информации портала Super, он возглавлял компанию ООО "Нефтегазстроймонтаж".

В фирме Солнцев занимал должность генерального директора.

Шоумен отрицает свою финансовую ответственность перед организацией. Он уверяет, что не имеет на данный момент никакого отношения ни к кредиту, ни к компании.

Рустам Солнцев объяснил, что фирма, которая занималась торговлей строительных материалов, принадлежала его приятелю.

"Я давно перестал быть директором этой фирмы по всем правилам: подписал бумаги, отнес 250 тысяч рублей налогов", — заявил Солнцев.

Он высказал предположение, что его знакомый неверно оформил документы, поэтому теперь у него возникли трудности. Рустам пытается отстоять свои права в суде, однако его накопления уже были списаны в счёт уплаты долга.