Федосеева-Шукшина высказалась о романе Алибасова

Актриса в шоке от поведения своего бывшего супруга.

За невероятными приключениями Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина следит с удивлением.

Актриса считает, что её бывший муж ведёт себя жалко и позорно.

Брак народной артистки РСФСР и продюсера группы "На-На" был недолгим и скандальным. Семейный конфликт скоро перетёк в судебную плоскость.

После того как брак был расторгнут, Бари Каримович не устаёт привлекать внимание публики к своей персоне. Периодически в СМИ появляется информация о травмах, отравлениях, любовных романах продюсера.

Эти скандалы Лидия Николаевна воспринимает как личное оскорбление.