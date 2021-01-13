Актриса в шоке от поведения своего бывшего супруга.
За невероятными приключениями Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина следит с удивлением.
Актриса считает, что её бывший муж ведёт себя жалко и позорно.
Брак народной артистки РСФСР и продюсера группы "На-На" был недолгим и скандальным. Семейный конфликт скоро перетёк в судебную плоскость.
После того как брак был расторгнут, Бари Каримович не устаёт привлекать внимание публики к своей персоне. Периодически в СМИ появляется информация о травмах, отравлениях, любовных романах продюсера.
Эти скандалы Лидия Николаевна воспринимает как личное оскорбление.
"Зачем он меня унижает?!" — сказала Федосеева-Шукшина с эфире Первого канала, отметив, что Алибасов "сюсюкается" со своей помощницей Викторией Полторацкой.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.