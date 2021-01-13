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Федосеева-Шукшина высказалась о романе Алибасова 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса в шоке от поведения своего бывшего супруга.

За невероятными приключениями Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина следит с удивлением.

Актриса считает, что её бывший муж ведёт себя жалко и позорно.

Брак народной артистки РСФСР и продюсера группы "На-На" был недолгим и скандальным. Семейный конфликт скоро перетёк в судебную плоскость.

После того как брак был расторгнут, Бари Каримович не устаёт привлекать внимание публики к своей персоне. Периодически в СМИ появляется информация о травмах, отравлениях, любовных романах продюсера.

Эти скандалы Лидия Николаевна воспринимает как личное оскорбление.

"Зачем он меня унижает?!" — сказала Федосеева-Шукшина с эфире Первого канала, отметив, что Алибасов "сюсюкается" со своей помощницей Викторией Полторацкой.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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