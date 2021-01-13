Собчак сняла пародию на "эксклюзивные интервью" пропагандистов

Журналистка опубликовала в своём Instagram видео, где якобы приходит в квартиру "одного из отравителей" Алексея Навального.

Ксения Анатольевна хвастается своими профессиональными успехами, отмечая, что обошла Маргариту Симоньян.

"Мы у квартиры Таякина, того самого, которого разоблачил в своём расследовании Навальный", — говорит Собчак, поднимаясь на лестнице многоквартирного дома.

"Олег Таякин", которого сыграл Дмитрий Куличков, радушно принимает у себя Ксению Анатольевну.

— Мне нечего скрывать, просто я не люблю, когда приходят без предупреждения, — говорит хозяин квартиры. — Вы имеете в виду журналистов с BBC? — BBC не BBC, мне по барабану. Я просто увидел, что пришли какие-то люди. Я подумал, что пришли колядовать. Мне нечего было дать. Я просто захлопнул двери.

Собчак с разрешения "Таякина" осматривает шкафы своего собеседника. Она обнаруживает там пронумерованные контейнеры с едой, а также множество бутылок воды "Святой источник".

Далее условный отравитель знакомит журналистку со своими семерыми братьями, которые одеты в разноцветные футболки всех цветов радуги. В качестве доказательств истинности родства с братьями он показывает свидетельства о рождении современного образца с последовательной нумерацией.

Один из братьев проявляет редкую доверчивость, диктуя мошенникам по телефону номер своей банковской карты.

"Вы точно из Сбербанка?", — интересуется незадачливый мужчина.

Далее Собчак знакомится с женой Таякиной, которая в костюме химзащиты стирает чьи-то трусы.

"Выключи камеры. Хочешь, чтобы тебя с телика убрали? Хочешь, чтобы твой "Дом-2" закрыли? Или ты хочешь, чтобы тебе сделали ответную экскурсию по Лубянке?" — реагирует лже Таякин в ответ на фамилию Навального, которую, по словам мужчины, не произносят в его доме.

Подписчики не сразу понимают, в чём дело и даже начинают доказывать в комментариях, что видео является постановкой. Потом фолловеры улавливают суть иронии и включаются в игру.