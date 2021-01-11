Алибасов сомневается, что любовница беременна от него

Скандально известный продюсер Бари Алибасов заявил, что его любовница могла забеременеть от другого мужчины.

Он вспомнил, что после проблем со здоровьем врачи его предупреждали о бесплодии.

Однако Виктория Полторацкая не собирается отступать и настаивает на своём. Более того, она изъявила желание родить ещё одного ребёнка от продюсера.