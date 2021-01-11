Скандально известный продюсер Бари Алибасов заявил, что его любовница могла забеременеть от другого мужчины.
Он вспомнил, что после проблем со здоровьем врачи его предупреждали о бесплодии.
Однако Виктория Полторацкая не собирается отступать и настаивает на своём. Более того, она изъявила желание родить ещё одного ребёнка от продюсера.
"Он мужчина состоятельный, и учитывая, что у нас большая разница в возрасте, считаю нормально требовать для своих детей хорошего будущего. Тем более что я планирую не одного, а двоих-троих детей от Бари. Требую официального признания детей, чтобы он впоследствии оставил им свое имущество. Мы договорились, что при рождении ребенка Бари оставит для него 10 миллионов рублей", — заявила любовница Алибасова.
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