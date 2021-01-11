Бывший муж Гагариной пришёл в ярость от сравнения с альфонсом

Дмитрий Исхаков жёстко ответил подписчице, которая сравнила его с альфонсом.

Под одной из его фото появился комментарий, в котором пользовательница соцсети интересовлась, как теперь Исхаков будет жить без материальной помощи Полины Гагариной.

"Да что, блин, в головах у этих людей? Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку! Этот мир болен!" — возмутился экс-муж певицы.

Напомним, Исхаков и Гагарина развелись в конце 2020 года. Слухи о проблемах в личной жизни пары ходили уже давно.