Генеральный директор "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров, сообщил, что решил покинуть телеканал. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков "МУЗ-ТВ", начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей.

Спасибо всей моей команде "МУЗ-ТВ" за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой. Я благодарен акционеру канала за доверие, а артистам и всем представителям музыкальной индустрии — за любовь и особое отношение к "МУЗ-ТВ" и ко мне! Поверьте, это взаимно! Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям. Я ухожу с работы на "МУЗ-ТВ", но мои сердце и душа навсегда останутся там", — отметил медиаменеджер.