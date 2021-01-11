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Дочь Заворотнюк раскритиковала фанатов своей матери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк никогда не комментирует состояние актрисы. Иногда о её здоровье может упомянуть несколько слов дочь артистки — Анна.

Недавно фанаты актрисы спросили у неё, как им удаётся так хорошо "прятать" маму от журналистов, поскольку в интернете до сих пор нет актуальных фотографий Заворотнюк. Этот вопрос не понравился Анне, и она решила жёстко на него ответить.

"А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет вашему духовному развитию", — написала Анна Заворотнюк.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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