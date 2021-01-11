Дочь Заворотнюк раскритиковала фанатов своей матери

Семья Анастасии Заворотнюк никогда не комментирует состояние актрисы. Иногда о её здоровье может упомянуть несколько слов дочь артистки — Анна.

Недавно фанаты актрисы спросили у неё, как им удаётся так хорошо "прятать" маму от журналистов, поскольку в интернете до сих пор нет актуальных фотографий Заворотнюк. Этот вопрос не понравился Анне, и она решила жёстко на него ответить.