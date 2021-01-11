Семья Анастасии Заворотнюк никогда не комментирует состояние актрисы. Иногда о её здоровье может упомянуть несколько слов дочь артистки — Анна.
Недавно фанаты актрисы спросили у неё, как им удаётся так хорошо "прятать" маму от журналистов, поскольку в интернете до сих пор нет актуальных фотографий Заворотнюк. Этот вопрос не понравился Анне, и она решила жёстко на него ответить.
"А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет вашему духовному развитию", — написала Анна Заворотнюк.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.