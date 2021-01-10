Сейчас Виктория Боня живёт в собственном особняке, а также владеет другой элитной недвижимостью.

Модель призналась, что очень ценит наличие крыши над головой, поскольку когда она приехала в Москву, то ей приходилось жить в одной комнате с подругами.

"Там было три железных кровати, один стол и больше ничего! Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я не могла туда залезть", — рассказала Боня.

"Жить не на что было, и возможности не было. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть крыша над головой, ты должен ценить это", — добавила телеведущая.