Самбурская пожаловалась на старость и ревматизм

Настасья Самбурская оправдалась перед подписчиками за отсутствие новых фотографий в социальных сетях.

Актриса объяснила, что недавно столкнулась с острой болью в пояснице. Медицинские исследования показали, что это ревматизм.