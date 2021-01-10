Настасья Самбурская оправдалась перед подписчиками за отсутствие новых фотографий в социальных сетях.
Актриса объяснила, что недавно столкнулась с острой болью в пояснице. Медицинские исследования показали, что это ревматизм.
"Когда ты секси, но возраст дает о себе знать! Вот и ревматизм прихватил, все сложнее с каждым днем становится удивлять своих подписчиков", — написала Самбурская.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.